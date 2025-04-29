Мишустин поздравил народную артистку РФ Удовиченко с юбилеем

сегодня в 17:53

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку России Ларису Удовиченко. Он назвал актрису обаятельной, талантливой, искренней и неповторимой, сообщается на сайте Кабмина.

Мишустин отметил, что Удовиченко создала десятки запоминающихся образов. Она играла комедийных, лирических и острохарактерных персонажей.

«В каждой роли — яркая индивидуальность, притягательность, солнечная энергетика, то, что заставляет зрителей чувствовать и сопереживать Вашим героиням», — говорится в телеграмме.

29 апреля Лариса Удовиченко отмечает 70-летие. Она снялась более чем в 120 фильмах. Популярность актриса обрела после роли Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя».