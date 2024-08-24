Фото - © Мировые коллективы а капелла приехали на фестиваль «Москва 2030»/Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

сегодня в 09:20

Запланированы выступления коллективов из Россия, Китая, Кубы, Японии, Филиппин, Замбии и Намибии. Всего этом году на порядка 40 конкурсных локациях по всему городу выступят около 150 участников, представляющих 54 города из 13 государств.

На Манежной площади в концертную программу вошли выступления таких коллективов, как HUG Vocal Band из Китая, кубинского Cuban Soul’, Сибирской женской акапеллы и фольклорного ансамбля «Златица», представители Филиппин, Санкт-Петербурга, Ижевска, Москвы и Перми.

Болотная площадь в свою очередь станет сценой для китайских музыкантов VOB и A-Caism, кубинского VOCAL SAMPLING и конкурсантов из Японии.

Сцена на Тверской площади стала площадкой для ижевского вокал-бэнда REC.TIME, женской группы IL CANTO из Новосибирска, ансамбля «Провинция» из Пермского края и народного ансамбля «Макоша» из Брянска, артистов из Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Перми, Японии, Китая, Филиппин, Аргентины и Южной Африки.

На площади Революции можно послушать заслуженный коллектив народного творчества «Русь» имени П. Т. Савченкова из Севастополя, Green Street Acappella из Москвы, аргентинский Hit Vox Band, новосибирский ансамбль «Маркелловы голоса», Донской хоровой театр «Отражение» из Ростова-на-Дону, представителей Китая – Liping Grand Song of Dong Ethnic Group, а также московский вокальный ансамбль «Фриссон».

Камергерский переулок стал площадкой для таких артистов, как Pinopela с Филиппин, «Мята» из Тюмени, ВИА «Фокины» и Pelevina из Москвы, курский ансамбль русской песни «Разгуляй», Contrast Vocal Band из Китая.

Помимо зрителей артистов оценит и профессиональное жюри с участием Народной артистки России Валерии, музыкантов Егора Крида и Юлии Волковой. Возглавит жюри Юрий Аксюта, российский музыкальный менеджер и телепродюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Имена лучших исполнителей станут известны на большом гала-концерте.

Подробнее узнать о фестивале можно на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».