Минкульт Свердловской области предложил звать соседей в гости ради мира

Замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин предложил укреплять межнациональные отношения через гостеприимство и знакомство с традициями разных народов, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Меры по гармонизации межнациональных отношений обсудили в эфире программы «Акцент» на ОТВ с заместителем министра культуры региона Романом Дорохиным. В ответ на вопрос о профилактике конфликтов он предложил начинать с простого человеческого общения.

Ведущий задал вопрос, какие еще меры надо принять, чтобы меньше было межнациональных конфликтов. Дорохин считает, что следует ходить друг к другу в гости.

«В моем детстве мои соседи были из Татарстана. Моя бабушка провела свое детство в Башкортостане. И я с детства знаю, чем один чак-чак отличается от другого, и чем баурсаки отличаются от чак-чаков», — добавил он.

По словам Дорохина, знакомство с культурой эффективнее всего происходит за общим столом.

«Когда мы гордимся традициями своей семьи, демонстрируем это в застольных песнях и угощениях, это и есть самое главное популяризирование нашей национальной культуры», — отметил он.

В Свердловской области проживают представители 140 национальностей. 31 мая в загородном клубе «Белая лошадь» состоится областной Сабантуй с 20 национальными подворьями, угощениями, соревнованиями, музыкой и танцами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.