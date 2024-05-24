Минкульт России рассказал о работе над фильмами про СВО

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что ведомство активно работает над созданием новых фильмов, учитывая запрос россиян на патриотические ленты и картины о героизации участников СВО. Подробнее об этом глава Минкульта рассказала в колонке для Telegram-канала «Специально для RT» .

По словам Любимовой, с февраля 2023 года в прокат выпустили документальные картины про СВО, в чем также помог Фонд кино.

В российских кинотеатрах показывают целый спектр фильмов о спецоперации российских войск — «Донбасс. Признанный», «Позывной „Пассажир“», «Свидетель» и другие.

Министр также отметила, что сейчас в бесплатном формате идет показ лент от документального телеканала RT Documentary. Среди них — «Святые из медблока», «Военкоры», «Я живой», «Я ушла на войну» и другие.