Василий Кузнецов: Московский областной фестиваль танцев стал популярным

Будут приложены все усилия, чтобы и третий сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» прошел в парках Подмосковья, сообщил министр культуры Московской области Василий Кузнецов.

«Во-первых, фестиваль стал популярным. Мы видим, какой отклик – это 1100 заявок, 300 участников, которые наш художественный руководитель Егор Дружинин отбирал. Сейчас нам посчастливилось быть на сцене. Незабываемые впечатления: 39 коллективов из 37 муниципалитетов Московской области. И, конечно, мы всегда отталкиваемся от таких мероприятиях, от того, насколько велик запрос. Будут приложены все усилия, чтобы и третий сезон прошел также в парках Подмосковья», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что в Подмосковье огромная сеть парков.

«Их порядка 200, будет еще больше. Губернаторская программа: строятся новые парки, модернизируются удобные сцены, площадки. Конечно, это всех привлекает», – отметил министр.

В центральном парке Ивантеевки 14 сентября проходит гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца. Для зрителей подготовили выступления звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталия Савченко, Брайана, Софии Милютиной, Вики Михайлец, Евы Уваровой, Галины Горбуновой, Сергея STK и Софы, а также концертную программу от музыкального хедлайнера, певицы MIA BOYKA.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.