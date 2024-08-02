Министр культуры и туризма Подмосковья Кузнецов посетил с рабочим визитом Королев

В пятницу, 2 августа, состоялся рабочий визит министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова в г. о. Королев. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках визита министр совместно с главой округа Игорем Трифоновым обсудили вопросы проведения ремонта части помещений Центрального дома культуры имени М. И. Калинина, работы по строительству новой музыкальной школы и благоустройства парковой территории у «Папанинской дачи».

В ЦДК имени М. И. Калинина запланирован ремонт нескольких помещений театральной части здания, в которых занимаются городские творческие коллективы. В министерство культуры и туризма региона обратилась жительница Королева с просьбой отремонтировать помещения ЦДК имени М. И. Калинина. В министерстве организовали выезд по этому вопросу и провели встречу с жителями. Администрация муниципалитета подтвердила готовность к проведению ремонтных работ, согласует с педагогами и родителями детей-участников коллективов их перечень, подготовит сметную документацию.

Ранее, в 2021–2022 годах в доме культуры уже проводился ремонт. Тогда в репетиционных залах отремонтировали систему освещения, установили новую сантехнику, обновили стены, полы и потолки, а в 2022–2023 годах для творческих коллективов приобрели новое звуковое и компьютерное оборудование.

В Королеве идет строительство новой музыкальной школы на 600 мест по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В рамках визита министр оценил работы по ее возведению. В здании предусмотрены зрительный и два репетиционных зала, 26 учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий. Общая площадь трехэтажного здания — более 2,5 тысяч квадратных метров. Оформление школы планируется в светлых тонах, стены распишут нотной азбукой. Предусмотрено и благоустройство прилегающей территории. Там проведут озеленение, оборудуют парковочное пространство и места для отдыха. В новой школе ребята смогут заниматься по восьми различным направлениям, наиболее популярные из которых фортепиано, народные, духовые, ударные и струнные инструменты. На сегодняшний день строительная готовность школы составляет 78%. Это единственная в микрорайоне музыкальная школа, поэтому жители с нетерпением ждут окончания строительных работ.

Василий Кузнецов также осмотрел территорию «Папанинской дачи» — парка около улиц Ленинская и Пушкинская, где когда-то находилась дача известного советского исследователя Арктики Ивана Папанина. Территория парка занимает 8,6 гектара. В 2021 году по согласованию с федеральными властями участок был передан в муниципальную собственность городского округа Королев. По просьбам жителей было принято решение благоустроить парк и открыть новое общественное пространство для отдыха. При поддержке Губернатора и Правительства Московской области проект включен в государственную программу на 2025 год. Концепцией предусмотрено сохранение природного ландшафта и создание атмосферы арктических исследований. Особое внимание планируется уделить внедрению Культурного кода в благоустройство парковой территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.