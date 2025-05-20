Мини-платье или костюм: стилист дала советы для наряда на выпускной

Основатель бренда женской одежды, антрополог моды Анна Гладкова заявила, что в наше время на выпускной можно подобрать любой образ в соответствии со своим вкусом, сообщает MIR24.TV .

«Вы можете надеть как пышное платье, целиком расшитое стразами, так и мини-платье, и брючный костюм. Главное, чтобы одежда вас украшала, а не портила вашу внешность», — сказала эксперт.

В свою очередь, исследователь-психолог Ника Болзан отметила, что одежда составляет лишь 50% образа, остальное — это общее ощущение и настроение. Нежным и романтичным натурам стоит выбирать легкие и летящие платья, девчонкам-сорванцам подойдут брючные костюмы.

При выборе наряда для торжественного мероприятия следует в первую очередь послушать себя и выбрать образ, который будет комфортен, не ориентируясь на моду. Одеваться лучше для себя, сделать акцент на облик, который мог бы отразить личность и приносить удовольствие. Большое значение имеют детали: экспериментируйте с аксессуарами и подчеркивающими индивидуальность элементами.