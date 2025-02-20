Миллионы через суд: Гоген Солнцев готовится к разводу и усыновлению
Шоумен Гоген Солнцев высказал готовность усыновить неродного сына Ивана, когда тест ДНК показал, что ребенок его супруги Полины не приходится ему кровным, сообщает Life.ru.
«На тему развода звучат предложения через суд вернуть 2 млн — те деньги, которые за два года были потрачены на беременность, потом целый год на Ваню», — сказал Солнцев.
При этом, по его словам, он хочет оставить ребенка себе: отец не тот, кто родил, а тот, кто вырастил. Но для этого шоумену придется пройти школу приемных родителей, на что уйдет минимум год. Ваня проведет это время в детдоме.
Одновременно Солнцев ничего не знает о своей бывшей супруге Катерине. Женщина не выходит с ним на связь, но, по слухам, находится либо в Дубае, либо в Абу-Даби и танцует как аниматор при отеле.
В прошлом году нынешняя жена шоумена Полина Давыдова чуть не умерла при домашних родах. У нее уже есть двое сыновей от первого брака, но Ваню она решила рожать в ванной.