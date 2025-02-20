Миллионы через суд: Гоген Солнцев готовится к разводу и усыновлению

Шоумен Гоген Солнцев высказал готовность усыновить неродного сына Ивана, когда тест ДНК показал, что ребенок его супруги Полины не приходится ему кровным, сообщает Life.ru .

«На тему развода звучат предложения через суд вернуть 2 млн — те деньги, которые за два года были потрачены на беременность, потом целый год на Ваню», — сказал Солнцев.

При этом, по его словам, он хочет оставить ребенка себе: отец не тот, кто родил, а тот, кто вырастил. Но для этого шоумену придется пройти школу приемных родителей, на что уйдет минимум год. Ваня проведет это время в детдоме.

Одновременно Солнцев ничего не знает о своей бывшей супруге Катерине. Женщина не выходит с ним на связь, но, по слухам, находится либо в Дубае, либо в Абу-Даби и танцует как аниматор при отеле.

В прошлом году нынешняя жена шоумена Полина Давыдова чуть не умерла при домашних родах. У нее уже есть двое сыновей от первого брака, но Ваню она решила рожать в ванной.