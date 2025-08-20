Михнево отметит День поселка экофестивалем

сегодня в 20:23

Жители Михнево готовятся отметить День поселка. Праздник пройдет 23 августа в Михневском парке культуры и отдыха в формате экофестиваля под названием «Эко Михнево: Зеленая волна!», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы сообщили, что в программе много разных активностей — от спортивных площадок до концерта и фестиваля красок.

Программа мероприятий

Уже с полудня в парке будет работать праздничная торговля (0+).

С 13:30 гости смогут сделать снимки в тематических фотозонах «ЭкоМихнево: зеленая волна!» (0+).

«Мы старались сделать праздник, который объединит людей всех поколений», — объяснили организаторы.

С 15:30 откроется территория творчества «Экомагия», где проведут мастер-классы, интерактивные площадки и аквагрим (6+).

В это же время в тренажерном зале справа от входа в парк заработает площадка «Спорт — движение вперед» (12+).

Для детей подготовлена спортивная площадка «Быстрее, выше, сильнее» (6+) и игротека «На одной волне» (6+).

В танцевальной беседке с 15:00 пройдет выставка-продажа художественных работ местных мастеров «Вернисаж город мастеров», а также платные мастер-классы (6+).

С 12:00 на площадке ПДД можно принять участие в интерактивной программе «Здоровая семья», где можно будет пройти контроль здоровья, присоединиться к мастер-классам и получить подарки от медицинского центра «Дыши» (0+).

Концерт и торжественная часть

С 15:00 с главной сцены будет звучать музыка, создающая настроение. (0+).

В 16:00 состоится торжественное открытие праздника (0+). Сразу после него, в 16:30, пройдет праздничный концерт «Я Михнево люблю и прославляю» (0+).

В 18:00 гостей ждет сразу несколько событий: награждение участников конкурса «Яблоневый вернисаж» (0+), фестиваль красок «Живи ярко» (6+) и выступление артистов Ступинской филармонии (0+).

«Мы хотим, чтобы этот день запомнился жителям яркими эмоциями и творчеством», — добавили организаторы.

В 19:30 на сцену выйдут артисты городского округа Ступино с праздничным концертом (0+).

В 20:30 завершит день танцевальная программа «Диско Бум» (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.