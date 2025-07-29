«Миа погорячилась»: Прохор Шаляпин ответил Mia Boyka на критику мужчин в розовом

Шаляпин — о заявлении Boyka про мужчин в розовом: пусть тогда не носит штаны

Артистка полагает, что розовый цвет не предназначен для мужского пола и его ношение мужчинами недопустимо

«Хочу призвать в таком случае Мию не носить брюки и штаны — на Руси было непозволительно девушкам носить брюки. Но это, разумеется, шутка. Я за то, чтобы все ходили, в чем угодно. Главное, чтобы было прилично все и красиво. Миа погорячилась в очередной раз, но ей это простительно, она молода еще», — отметил Шаляпин, который часто появляется на публике в одежде розового цвета.

Во время участия в шоу «Наша новая музыка» в качестве члена жюри певица Mia Boyka выразила недовольство внешним видом одного из конкурсантов. Она подчеркнула, что розовый цвет — не мужской, и обратилась к мужчинам с просьбой отказаться от него.

«От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — заявила артистка.