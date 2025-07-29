«Миа погорячилась»: Прохор Шаляпин ответил Mia Boyka на критику мужчин в розовом
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Шоумен Прохор Шаляпин поделился своим мнением относительно заявления певицы Mia Boyka о розовом цвете в гардеробе мужчин, сообщает Газета.ru.
Артистка полагает, что розовый цвет не предназначен для мужского пола и его ношение мужчинами недопустимо
«Хочу призвать в таком случае Мию не носить брюки и штаны — на Руси было непозволительно девушкам носить брюки. Но это, разумеется, шутка. Я за то, чтобы все ходили, в чем угодно. Главное, чтобы было прилично все и красиво. Миа погорячилась в очередной раз, но ей это простительно, она молода еще», — отметил Шаляпин, который часто появляется на публике в одежде розового цвета.
Во время участия в шоу «Наша новая музыка» в качестве члена жюри певица Mia Boyka выразила недовольство внешним видом одного из конкурсантов. Она подчеркнула, что розовый цвет — не мужской, и обратилась к мужчинам с просьбой отказаться от него.
«От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — заявила артистка.