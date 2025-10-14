Mia Boyka рассказала о похудении на 15 кг после критики экс-продюсера

Mia Boyka о хейте: когда сталкиваюсь с ним, стараюсь не принимать на свой счет

Российская певица Mia Boyka (Мария Бойко) поделилась, что негатив и давление в музыкальной индустрии закалили ее характер. После критики экс-продюсера артистка сбросила 15 кг, рассматривая это как стимул для самосовершенствования, сообщает Life.ru .

«Я уже давно поняла, что хейт — это часть публичности. Когда сталкиваюсь с ним, стараюсь не принимать его на свой счет. Лучше обращать внимание на позитивный отклик у аудитории — он придает мне энергии и всегда поднимает настроение», — поделилась звезда.

Mia Boyka утверждает, что самообладание и непоколебимая вера в себя стали ее главной защитой от негативных комментариев.

Вдохновение, полученное в ходе этого этапа жизни, послужило фундаментом песни «Извинись», которая, по словам певицы, является манифестом для ее поклонниц. Там есть такие строчки: «Говорю не „извини“, а „извинись“. Такая, как есть — просто смирись».

