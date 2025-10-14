Mia Boyka рассказала, что думает о политике

Российская певица Mia Boyka (Мария Бойко) заявила, что намеренно избегает политических дискуссий, предпочитая общаться с аудиторией посредством музыки и эмоций, сообщает Life.ru .

Артистка объяснила, что не интересуется политикой, считая ее «сложными играми для взрослых».

Она подчеркнула, что видит свою миссию в том, чтобы «дарить людям радость и хорошее настроение своими песнями».

«Мое мнение в мировой политике вряд ли что-то изменит, поэтому я выбираю сосредоточиться на том, что действительно умею — на музыке и позитиве, который она приносит», — заключила Mia Boyka.

