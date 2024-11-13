В этом году знаковое событие проходило на протяжении 4 дней в Сергиево-Посадском городском округе. Около 1,5 тыс. юношей и девушек приняли в нем участие.

«Все эти дни наблюдала за соцсетями, видела, как вы занимались первой медицинской помощью, проходили различные мастер-классы. Очень рада, что вы познакомились, завели новых друзей и получили новые знания. <…> В этот раз мы уделили большое внимание информационной безопасности. Очень хочется, чтобы вы были вооружены во всех смыслах и не давали собой манипулировать. Читайте умные книги, общайтесь с интересными людьми, делайте добрые дела. Вместе мы победим», — обратилась к участникам форума министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Далее для гостей и участников события провели концерт, на котором выступили популярные исполнители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.