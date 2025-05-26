Международный музыкальный конкурс «Интервидение» объявляет о наборе волонтеров

Стартовала заявочная кампания на участие волонтеров в организации и проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение». Подать заявку можно через платформу Добро.рф , сообщает пресс-служба организаторов.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» возвращается в Россию после длительного перерыва. 20 сентября на одной сцене Live Арены соберутся топовые исполнители стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Всего в конкурсе примут участие более 20 стран.

«Интервидение» призвано стать одним из ключевых событий 2025 года для дальнейшего развития международного сотрудничества. Участники конкурса через искусство и творчество продемонстрируют богатство духовно-нравственных ценностей своего народа, познакомят зрителей с национальной идентичностью и культурным многообразием стран-участниц.

«„Интервидение“ — масштабное международное событие, которое объединит детей, молодежь и взрослых по всему миру. Добровольцы станут незаменимыми участниками этого мероприятия, они покажут, что такое русское гостеприимство и станут навигаторами для каждого гостя. В организации и проведение „Интервидения“ будут задействованы многие проекты и программы Росмолодёжи. Международные клубы дружбы ВФМ станут рупором проекта за рубежом, а их участники будут рассказывать о конкурсе и болеть за своих артистов. Во время проведения „Интервидения“ состоится телемост между главной площадкой конкурса и Слетом ВФМ, который будет проходить в это же время в Нижнем Новгороде», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Стать волонтером на «Интервидении» — это не просто возможность попасть на самое масштабное музыкальное событие этого года, а шанс стать частью истории, сделать свой вклад в развитие культуры и искусства разных стран, приобрести бесценный опыт и новые знакомства.

«Работа волонтеров на конкурсе „Интервидение“ — это не просто участие в организации масштабного музыкального события. Это путь личностного роста и развития коммуникативных навыков с единомышленниками из разных государств. А еще это отличная возможность внести свой вклад в развитие культурной жизни нашей страны. В период, когда недружественные государства стремятся отменить российскую культуру, в Москве на музыкальной сцене объединятся исполнители со всего мира. И волонтерская программа выступит ценностным ядром этого объединения», — рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Принять участие в заявочной кампании может каждый желающий житель Москвы и Московской области старше 14 лет с наличием опыта в волонтерской деятельности на крупных проектах, в некоторых направлениях деятельности на «Интервидении» необходимо знание одного или нескольких иностранных языков.

«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как „Интервидение“ пройдет в Подмосковье. Со своей стороны приложим максимум сил, чтобы каждый участник, гость, зритель почувствовал заботу и получил самые добрые впечатления. Одна из ответственных задач сейчас — формирование волонтерского корпуса. Волонтеры уже не раз проявляли себя с самой лучшей стороны, и, я уверен, внесут свою лепту в успех „Интервидения“. Их энергия, улыбки, отзывчивость создают особую атмосферу гостеприимства и доброжелательности», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

После успешного отбора, волонтерам необходимо будет пройти специальное обучение. На базе курса участникам расскажут о миссии и ценностях конкурса, а также об особенностях добровольческой деятельности в контексте выбранного направления на «Интервидении». Волонтерам предстоит заниматься размещением участников конкурса, содействовать работе СМИ, помогать в решении транспортных и логистических вопросов, взаимодействовать со зрителями и почетными гостями, а также оказывать помощь режиссерско-постановочной группе.

Каждому волонтеру будет предоставлена фирменная экипировка, сувенирная продукция и питание во время смен. После завершения мероприятия участники получат благодарственные письма и верифицированные волонтерские часы на платформе Добро.рф.

Период участия волонтеров в «Интервидении»:

— С 10 по 19 сентября 2025 года — встречи делегаций более чем из 20 стран мира, а также сопровождение во время культурной программы и на репетиции.

— 20 сентября 2025 года — участие в закулисье конкурса, который пройдёт на Live Арене в Сколково.

Организаторами волонтерского сопровождения конкурса выступают фонд «Традиции искусства», Росмолодежь, Добро.рф, Министерство информации и молодежной политики Московской области и движение «Волонтеры Подмосковья».