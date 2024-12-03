Международный форум этнокультурного достояния народов России прошел в Коломне

На него съехались участники из 67 регионов России, а также специалисты из Республики Беларусь и Кыргызстана.

Во время форума были подведены итоги экспедиционных исследований, заслушаны доклады и лекции ведущих культурологов России, проведено знакомство с презентациями. Также на мероприятии работала выставка, посвященная итогам городских этнокультурных проектов.

Еще в день форума состоялась премьера фильма «Волчье. Дорога из песка», снятого в рамках федерального проекта по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии. Завершилось событие показом фольклорно-этнографического спектакля «Марфа Иванова» в исполнении заслуженного коллектива народного творчества Липецкой области — фольклорного ансамбля «Воскресение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.