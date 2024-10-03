Международный форум BRICS+ Fashion Summit начал работу в столичном «Зарядье»

В столичном концертном зале «Зарядье» начался Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он будет проходить с 3 по 5 октября.

«Это создает серьезный задел на будущее», — сказал генеральный директор Soweto Fashion Week Стивен Манзини.

В «Зарядье» собрались представители более 100 стран, чтобы обсудить актуальные проблемы индустрии и выработать стратегические решения.

Представители модной индустрии из России, Индии, Китая, Гватемалы, Египта обсуждают, какие ключевые тенденции представлены сейчас на неделях моды в разных регионах и как представители модной индустрии позиционируют себя на мировом fashion-рынке. ЮАР планирует представить миру целый ряд fashion-позиций, за счет этого выйти на международный рынок.

Параллельно с саммитом в ЦВЗ «Манеж» пройдет Московская неделя моды, на которой коллекции представят более 100 российских и зарубежных дизайнеров.