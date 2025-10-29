Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» стартовал в Египте

В Каирской опере 28 октября стартовал международный кинофестиваль документальных фильмов «RT.Док: Время наших героев», который завершится 30 октября, сообщает RT .

На церемонии открытия собрались журналисты, режиссеры, артисты, создатели документального кино и представители российского дипломатического сообщества.

С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля выступил посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко, который поздравил телеканал с 20-летним юбилеем.

«RT за 20 лет завоевал немалую популярность в арабских странах, в том числе в Египте, благодаря честной подаче новостей. Также визитной карточкой RT стало историческое и документальное кино. Оно позволяет понять причины многих событий в разных частях планеты», — заявил Борисенко.

На открытии был представлен фильм RТД «Сестры милосердия» Ольги Кирий, повествующий о самоотверженной работе женщин, начиная с Первой мировой войны и до современности.

29 и 30 октября состоятся показы фильмов RТД, RT Arabic и произведений египетских кинематографистов. Также в рамках фестиваля пройдет дискуссия на тему «Традиционные ценности как основа единения России и Ближнего Востока». Обсудят общие для наших стран аспекты в сферах семьи, духовного развития, патриотического воспитания молодежи и сохранения культурного наследия.

