Международный фестиваль научного кино пройдет в юбилей Московского планетария

Московский планетарий отметит 95-летний юбилей в ноябре 2024 года. В честь этого с 7 по 10 ноября в нем проведут международный фестиваль научного кино, рассказала заммэра, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Гостям покажут 73 фильма об окружающей среде, космосе и истории. Картины будут широкоформатными и полнокупольными. Работы представят авторы из 19 стран. Среди них — РФ, КНР, Сербия, ЮАР и Уругвай. Также жители столицы и путешественники увидят премьеры программ Московского планетария.

Международный фестиваль научного кино начнется с лазер-шоу, театральных сценок и выступления музыкантов. Также гости смогут пообщаться с людьми, которые создали научные ленты. Помимо этого, руководство Московского планетария расскажет про преображения учреждения, которые произошли с ним с 2014 года.

Сергунина напомнила, что на территории предприятия регулярно организовывают развлекательные мероприятия для гостей. Там проводятся концерты, экскурсии, выставки. Также посетители Московского планетария могут увидеть осколки настоящих метеоритов и частицы грунта, взятого на Марсе и Луне.

Также на территории предприятия есть Большой звездный зал. В нем установлен 25-метровый купольный экран. Он считается одним из самых больших в Европе, поскольку на нем можно увидеть более девяти тыс. звезд.