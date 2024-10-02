Методические наработки Черноголовской ДШИ предлагаются к изучению по всей стране

Журнал «Территория творческого образования» разместил большой материал о методической работе педагогического коллектива Черноголовской школы искусств по развитию творческих способностей детей, обучающихся в детских школах искусств, с помощью соединения различных видов искусств. Наработки педагогов Черноголовской ДШИ предлагаются к широкому изучению и применению в образовательных учреждениях культуры по всей стране, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В разделе журнала «Методический ресурс» опубликована статья «Развитие творческих способностей учащихся ДШИ на основе интеграции различных видов искусств (обобщение многолетнего опыта работы Черноголовской детской школы искусств им. Е. П. Макуренковой)» Ольги Сергеевны Агроскиной, директора ДШИ им. Е.П, Макуренковой, преподавателя фортепиано, заслуженного работника культуры РФ и Ирины Никодимовны Рудольской, преподавателя теоретических предметов ДШИ им. Е. П. Макуренковой, заслуженного работника культуры Московской области.

В статье собран уникальный опыт работы педагогического коллектива ДШИ за многие годы существования заведения, который помогает ответить на вопрос как воспитать гармонично развитую личность в современном мире, сформировать музыкальную, эмоциональную, исполнительскую культуру ребенка, развить музыкальные и творческие способности.

Для решения этих вопросов в Черноголовской детской школе искусств педагоги предлагают использовать комплексный подход, включающий методы интеграции различных видов искусств. Он позволяет активизировать ассоциативное мышление, творческую самореализацию, сформировать всесторонне развитое эстетическое сознание ребенка, способствовать его интеллектуальному росту и воспитанию яркой индивидуальности.

В 2024 году Черноголовская школа искусств отмечает 60-летний юбилей. За эти годы педагогическим коллективом накоплен богатый опыт применения комплексных методических приемов, кардинально улучшающих процесс воспитания и образования детей и юношества. Еще в 70-х годах прошлого века основателем школы, талантливым музыкантом, директором школы Мариной Давыдовной Хидекель перед коллективом была поставлена задача воспитания личности ученика средствами искусств. Преподаватели школы осваивали и применяли передовые методики К. Орфа, 3. Кодая, Б. Бартока, П. Вейса, Г. Шатковского в работе с детьми. Большую роль в развитии новых методов преподавания сыграла профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, ученица Г. Г. Нейгауза Е. П. Макуренкова, которая многие годы была методистом-консультантом школы. Вот уже 20 лет Черноголовская ДШИ носит ее имя.

Традиции обучения и воспитания через синтез искусств были продолжены преподавателями специального фортепиано О. С. Агроскиной и теоретических предметов И. Н. Рудольской. Опыт их совместной работы изложен в дополнительной образовательной программе «Комплексное развитие творческих способностей учащихся ДШИ» (2010 г.) Программа имеет следующие направления: музицирование, импровизация, сочинение; лекции-концерты; музыкальные спектакли.

Результаты творческих уроков музицирования, импровизации, сочинения ученики демонстрируют на ежегодных концертах «Играем без нот», в музыкальных спектаклях с музыкой, написанной детьми. С 1990-х годов были поставлены спектакли «Глупый мышонок» по сказке С. Маршака, «Мойдодыр» и «Бармалей» К. Чуковского, «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Калоши счастья» по мотивам сказок Г.X. Андерсена, «Пряничный домик» и «Золушка» Ш. Перро и другие.

Лекции-концерты расширяют кругозор ребят, вызывая интерес к музыке и воспитывая чувство прекрасного. В течение многих лет педагоги Черноголовской ДШИ готовят тематические лекции-концерты, в которых участвуют ученики фортепианного, струнного, духового и хорового отделений.

На основе проведенных лекций-концертов ребята под руководством преподавателей ставят музыкальные спектакли, в которых принимают участие ученики хореографического, музыкального и художественного отделений ДШИ. Представления «Солнечный Моцарт», «Гайдн улыбается», «Детский альбом Чайковского» с успехом прошли на престижных площадках Москвы и Подмосковья, а также за рубежом. Особенно выделяется спектакль «Великая княгиня Ольга», поставленный в рамках программы XVII Московских областных Рождественских чтений в 2019 году во Дворце царя Алексея Михайловича музея-заповедника Коломенское.

Многие выпускники Черноголовской детской школы искусств в дальнейшем выбрали путь профессиональных музыкантов, художников, режиссеров, хореографов. Участие в лекциях, творческих концертах и спектаклях помогли всем детям развить интеллект, эрудицию, обогатили внутренний мир и эмоциональную сферу.

Опыт работы, накопленный преподавателями О. С. Агроскиной, И. Н. Рудольской, получил распространение в Московской области, Российской Федерации и за рубежом. Комплексная программа обучения легла в основу разработанной дополнительной общеразвивающей программы в области искусств. В 2025 году весь мир будет отмечать 340-летие И. С. Баха. К этой дате в ДШИ идет работа над спектаклем «Нотная тетрадь А. М. Бах».

Полностью с материалом можно ознакомиться по ссылке.

В ведомстве отметили, что ежеквартальный информационно-методический и публицистический журнал «Территория творческого образования» предназначен для широкого круга читателей — от студентов творческих колледжей и вузов до руководителей системами творческого образования регионального и федерального значения, а также деятелей искусства и культуры, представителей родительской и профсоюзной общественности. Тематика публикаций журнала — просвещение и диалог, обмен мнениями и лучший опыт в области инновационных практик и методик формирования культурной среды, сохранения культурного наследия, актуальная информация и публицистика по темам и проблемам российского художественного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.