Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ‑Визит» пройдут 25 мая

С марта 2023 года в Московской области действует проект «Подмосковный АРТ-визит», инициированный министерством культуры и туризма региона, который уже успел стать важным событием культурной жизни и объединил любительские коллективы, работающие в учреждениях культуры области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта любительские коллективы, имеющие звание «Народный» и «Образцовый», проводят концерты и выступления на площадках различных муниципалитетов, демонстрируя свои мастерство, достижения, делясь опытом и знакомясь с творчеством своих коллег из других округов. Проект направлен на развитие творческого обмена между различными художественными коллективами региона и способствует как популяризации народного творчества, так и укреплению культурных связей между муниципальными образованиями, а также развитию культурного обмена не только внутри региона, но и за его пределами. Участники проекта получают возможность представлять свои работы на различных фестивалях и конкурсах, что открывает новые горизонты для их творчества и позволяет заявить о себе более широко.

Одной из ключевых задач «Подмосковного АРТ-визита» является поддержка и развитие любительского творчества. Многие из участников проекта — это коллективы, состоящие из людей, которые не являются профессиональными артистами, но с большой любовью и самоотдачей занимаются творчеством. Наличие званий «Народный» и «Образцовый» подтверждают высокий уровень их мастерства и преданности делу.

Выступления, организованные в рамках проекта, проходят в различных форматах — от традиционных концертных программ до тематических мероприятий, посвященных определенным культурным событиям.

Выступления коллективов в рамках проекта «Подмосковный АРТ-визит» проходят ежегодно в различных муниципалитетах.

Так, одна из недавних встреч с ведущими коллективами Дома культуры имени Карла Маркса, г. о. Подольск, состоялась 14 апреля во Дворце культуры «Коломна». Перед коломенцами с концертом «Родная земля» выступили Образцовый коллектив «Хореографическая студия «Подольчане» и Народный коллектив «Вокальная группа «VICTORY». Артисты показали свои лучшие номера и были тепло приняты публикой.

Следующая встреча проекта состоится 25 мая 2025 года на Областном открытом фестивале «Играй на улице, оркестр!» в г. Егорьевск, где жители познакомятся с духовыми оркестрами Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.