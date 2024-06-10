Мероприятия поэтического фестиваля «Русский слог» посетили свыше 10 тысяч зрителей

Первый фестиваль современной поэзии «Русский слог», который прошел с 6 по 8 июня в 10 городских округах Московской области посетили более 10 тысяч человек, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Мероприятия фестиваля стали продолжение празднования 225-летнего юбилея А. С. Пушкина и объединили свыше 100 современных поэтов и тысячи ценителей поэтического искусства. Художественный чтения и встречи с авторами стихов прошли на десятках городских площадок: в библиотеках, парках, скверах, уличных кафе. Чтения стихов сопровождались выступлениями музыкантов и танцоров, вернисажами художников, театральными перформансами.

Фестиваль объединил Подмосковье в единое пространство культуры и открыл для публики десятки новых имен молодых авторов, отобранных и открытых в ходе фестиваля Экспертным советом. В топ-30 молодых и начинающих поэтов вошли авторы не только из Московской области, но и из других регионов Российской федерации. Подробнее познакомиться с ними можно на сайте фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.