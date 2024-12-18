Мероприятие «Зимние рекорды» состоится в Раменском

В преддверии новогодних праздников жителей и гостей Раменского ждет активная спортивно-развлекательная программа. 21 декабря в парке состоится мероприятие «Зимние рекорды» с фотовыставкой, зарядкой, мастер-классами и выступлениями юных фигуристов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 11.00 до 17.00 на площадке «Лира» будет работать фотовыставка «Достижения советских и российских спортсменов», где можно будет познакомиться с рекордными достижениями отечественных атлетов.

Здесь же с 11.30 до 12.00 для детей подготовлена бодрящая зарядка, а с 13.00 до 13.30 веселая спортивная программа с играми и конкурсами на свежем воздухе.

С 12.00 до 13.00 любители футбола смогут посетить мастер-класс по игре на снегу под руководством опытных тренеров. Он пройдет на баскетбольной площадке парка.

Кульминацией праздника станут показательные выступления юных фигуристов на катке Раменского парка. Юные спортсмены спортшколы «Раменское» продемонстрируют свое мастерство. Время — 17.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.