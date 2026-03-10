Мельникова: сцена с пирожком с ирокезом не вошла в фильм о «Короле и Шуте»

Кинолента «Король и Шут. Навсегда» появилась в прокате 19 февраля. Актриса Дарья Мельникова, снявшаяся в проекте, поделилась подробностями о том, какие эпизоды не вошли в окончательную версию картины, сообщает Сноб .

Отдельной темой стала судьба юных исполнителей в кино. Мельникова затронула проблему, когда талантливые дети на съемочной площадке впоследствии не могут реализоваться во взрослом актерском ремесле. Она откровенно призналась, что сама столкнулась с творческим кризисом во время работы над популярным телесериалом «Папины дочки» — тогда ей пришлось заново осваивать актерское мастерство.

Что касается художественных особенностей сериала о музыкантах, то создатели выбрали интересный прием. Фантазийные сцены в вымышленном сказочном пространстве идут не как разрозненные вставки, а представляют собой целостную параллельную линию повествования. Таким образом авторы в необычной жанровой форме передают определенные события из биографии коллектива.

Актриса призналась, что никто не заставлял ее участвовать в съемках. Она сама захотела вернуться к проекту, поскольку испытывала теплые чувства к исходному материалу, режиссеру и творчеству группы «Король и Шут». Кроме того, ее дети следили за сериалом с огромным увлечением.

Во время работы над картиной она не всегда улавливала грань между фантазией и действительностью в сюжете. Актриса полностью положилась на видение режиссера Рустама Мосафира, который создал эту киновселенную. После того как она увидела готовый результат, у нее сложилось впечатление, что вышло совершенно самостоятельное художественное произведение.

Актриса также отметила, что часть материала не вошла в финальную версию — в частности, были вырезаны интересные сцены с фантазийными элементами, съемки которых доставили удовольствие съемочной группе.

«В одной сцене я прямо из своей головы доставала еду. В финальной версии фильма из-за графики, которую добавили, это не так бросается в глаза, и трудно разглядеть, что я там такое вытащила. А это был пирожок с ирокезом! Настоящий пирожок, с капустой и яйцом, который наши художники выпекли. Жаль было его потерять», — рассказала Мельникова.

