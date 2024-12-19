«МастЕРская Деда Мороза» распахнула свои двери для фрязинцев
Фото - © "Единая Россия" Фрязино
В Общественной приемной фрязинского отделения партии «Единая Россия» прошел новогодний творческий мастер-класс для юных жителей наукограда, передает пресс-служба администрации городского округа Фрязино.
Его посетили ребята из льготных категорий семей, в том числе многодетных и семей участников специальной военной операции.
В это же время взрослые могли пообщаться с руководителем фракции «Единая Россия» Александрой Киреевой, которая провела прием фрязинцев.
«Дети вместе с партийными активистами и молодогвардейцами смастерили замечательные украшения, которые они смогут повесить на елку дома. С их родными мы обсудили волнующие вопросы, а также меры поддержки участников специальной военной операции. Все обращения взяла в работу», — сообщила руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Александра Киреева.
В завершение мастер-класса ребятам вручили значки и сертификаты Помощников Деда Мороза.
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