«МастЕРская Деда Мороза» распахнула свои двери для фрязинцев

Его посетили ребята из льготных категорий семей, в том числе многодетных и семей участников специальной военной операции.

В это же время взрослые могли пообщаться с руководителем фракции «Единая Россия» Александрой Киреевой, которая провела прием фрязинцев.

«Дети вместе с партийными активистами и молодогвардейцами смастерили замечательные украшения, которые они смогут повесить на елку дома. С их родными мы обсудили волнующие вопросы, а также меры поддержки участников специальной военной операции. Все обращения взяла в работу», — сообщила руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Александра Киреева.

В завершение мастер-класса ребятам вручили значки и сертификаты Помощников Деда Мороза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.