Мастерская деда Мороза открылась в Удельной

Мастерская Деда Мороза начала работать в ДК «Победа» 27 декабря. Этот проект создала театральный коллектив «Матрешкин чемодан», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Его руководитель Юлия Кузенкова поделилась, что идея принадлежит одной из участниц коллектива, которую все поддержали и реализовали при поддержке директора ДК «Победа» Ирины Барыбиной.

«Не знаю есть где-то рядом что-то похожее, мне кажется, нет, потому что сам Дед Мороз приходит в свою мастерскую пообщаться с ребятами. Он одет в домашнюю одежду, сидит в кресле и принимает гостей в уютной атмосфере. Как раз тут можно пошептаться и поделиться секретами», — рассказала Юлия. Также в мастерской помощники дедушки научат взрослых и детей делать сказочные подарки своими руками. Ожидается и ярмарка товаров ручной работы, и вы.

Мастерская работает 28 декабря с 17:00, 29 и 30 декабря, 3 января — с 13:00, а 4 января — с 11:00. Вход туда свободный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.