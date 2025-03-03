Масленицу в традициях воинства Петра Первого проводили в Бородино

На время празднования Широкой Масленицы площадь у Бородинского музея перенеслась в эпоху Петра Первого, сообщили в пресс-службе Можайского округа.

Гости праздника с большим интересом познакомились с традициями русского воинства первой четверти XVIII века. Главными героями масленичных гуляний стали участники клубов исторической реконструкции, с которыми можно было сделать фото на память.

Реконструкторы продемонстрировали, как проходила строевая подготовка в армии, во что были одеты солдаты, чем питались в походах и как был устроен их быт во времена войны.

Зрелищным стала реконструкция эпизода боевого столкновения российской и шведской армий времен Северной войны первой половины 18 века. И хотя армия противника была сильна и достаточно подготовлена, преимущество на поле боя было у российской армии.

Самые смелые гости праздника проверили себя в состязаниях силы и ловкости. Храбрецы забрались на самый верх столба за призом, продемонстрировав силу и ловкость. Победитель конкурса получил не только подарок, но и минуту славы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.