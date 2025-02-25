Масленичные гулянья пройдут в парке Победы Сергиево-Посадского округа

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С 25 февраля по 2 марта в парке Победы в городе Краснозаводск для жителей и гостей округа подготовили развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, сообщили в пресс-службе ресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа.

25 и 27 февраля с 14:30 до 15:00 возле детской площадки пройдет литературная программа «От А до Я». 26 и 28 февраля в 14:30 все желающие могут прийти на спортивную разминку «Физкульт — Ура!», которая состоится на центральной площади.

1 марта с 11:00 до 11:30 на центральной площади пройдет игровая программа «Пора играть!», а в 11:30 начнется развлекательная программа «Пора играть!».

2 марта в парке Победы пройдет «Солнечная Масленица». Для жителей подготовили театрализованное открытие праздника «Весна пришла!», выставку ярмарку народных промыслов, концертную программу, развлекательно-игровую программу и катание на лошадях. Праздник начнется в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.