Масленичные гуляния пройдут в Талдомском округе 2 марта

Организационное совещание по подготовке праздничных мероприятий прошло в администрации Талдомского округа. При участии руководителей учреждений культуры, профильных служб и ведомств состоялось обсуждение масленичных гуляний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день в округе запланирована насыщенная развлекательная программа, которая позволит каждому найти что-то по душе. Основными локациями станут: парк «Победа» в Талдоме, парк отдыха «Вербилки» и парк «Солнечный берег» в п. Запрудня. Здесь предусмотрены игровые и интерактивные программы, кулинарные конкурсы и мастер-классы, хороводы и работа самоварных станций.

Зрелищным соревнованием станет лазанье на масленичный столб. Завершатся праздничные мероприятия огненным шоу и сжиганием чучела — красивым и символичным обрядом, который олицетворяет прощание с зимой и встречу весны.

Ждем всех желающих на празднике Масленицы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.