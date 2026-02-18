Масленичные гуляния пройдут 21 февраля в разных округах Подмосковья

сегодня в 17:34

Жители и гости Подмосковья смогут отметить Масленицу 21 февраля на праздничных мероприятиях в Ступине, Орехово-Зуевском и Луховицком округах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье 21 февраля состоятся народные гуляния, посвященные Масленице. В конно-спортивном туристическом парке «Карамат» в городском округе Ступино гостей ждут традиционные русские развлечения: народные песни, игры, блюда национальной кухни и фотозоны с животными.

На семейной ферме «Янинъ» в деревне Новое Орехово-Зуевского района пройдут конкурсы, розыгрыши призов, поедание блинов и сожжение масленичного чучела.

В Луховицком округе на экоферме «Былинкино» организуют фестиваль с гастрономической, спортивной и развлекательной программой. Посетителей угостят сырным супом, мясными деликатесами, картошкой и блинами с чаем. Вечером состоится огненное шоу и дискотека с живой музыкой.

Организаторы приглашают жителей и гостей региона выбрать площадку и отпраздновать Масленицу в атмосфере народных традиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.