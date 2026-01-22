Маску из операции «Поток» передали в музей «МИР» Орехово-Зуевского округа

Маску, использованную в операции «Поток», передали 20 января в музей «МИР» Орехово-Зуевского округа. Экспонат стал частью коллекции, посвященной спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

В музее «МИР» Орехово-Зуевского округа действует отдельный зал, посвященный спецоперации. Здесь представлены предметы, используемые на передовой: беспилотники, снаряды, оружие, тепловизоры и личные вещи бойцов.

Недавно коллекция пополнилась новым беспилотником, который отличается легкостью и маневренностью. Его привезли из последней поездки с гуманитарным грузом. Экспонат используют для разведки, наблюдения и поражения целей.

20 января в музей передали маску, применявшуюся в операции «Поток». Ее предоставил один из участников операции. Маска входила в систему снабжения кислородом для бойцов, проходивших по газопроводу. В экспозиции также установлен фрагмент трубы, по которой двигались военнослужащие.

Коллекция музея регулярно пополняется шевронами. Теперь среди них есть именные шевроны Орехово-Зуева и ассоциации ветеранов СВО.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поблагодарил депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова за поддержку проекта и отметил, что музей «МИР» продолжает сохранять историческую правду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.