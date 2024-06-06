Mash: сын Вячеслава Зайцева находится в тяжелом состоянии в московской клинике
Фото - © РИА Новости
Медики борются за жизнь сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. У 64-летнего мужчины скопилась жидкость в брюшной полости и нарушена свертываемость крови, сообщает Mash.
Помимо этого, у Егора Зайцева есть проблемы с легкими. Он находится в палате интенсивной терапии одной из столичных клиник в тяжелом состоянии.
Сына модельера госпитализировали 2 июня из-за тяжелой анемии и опухоли в кишечнике. Ее врачи обнаружили в феврале.
Ситуация усложняется тем, что у Зайцева-младшего диагностировали цирроз печени и другие болезни.