Mash: композитор Дробыш вышел из музыкального лейбла StartUp Music

Композитор Виктор Дробыш и его сын Валерий вышли из музыкального лейбла StartUp Music, сообщает Mash .

Компанию основал Валерий в 2018 году. До недавнего времени он числился там гендиректором и владел 5% акций.

По словам мужчины, именитый отец не помогал ему в создании конторы. Несмотря на это, Дробыш-старший владел 7% акций лейбла.

По предварительной версии, Валерий решил развивать свой новый лейбл, продвигающий рокеров.

В лейбле StartUp Music числятся такие рэперы, как Blago White, 044 ROSE, BABYMOON и т. д. Теперь ими будут руководить новые люди.