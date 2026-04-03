Марк Эйдельштейн рассказал, за какую роль его похвалила бабушка

Актер Марк Эйдельштейн признался, что больше всего ценит мнение бабушки и запомнил ее реакцию на роль в фильме «Наступит лето», сообщает Газета.ru .

24-летний Марк Эйдельштейн рассказал, что хотел бы, чтобы бабушка смотрела все проекты с его участием и давала честную оценку. По словам актера, ее мнение для него особенно важно.

Любимой работой внука она неожиданно назвала роль Дэна в черно-белом фильме Кирилла Султанова «Наступит лето».

«Марк, ну это великолепная работа, просто великолепная роль. Поздравляю тебя, ты в вечности», — вспомнил слова бабушки актер.

Эйдельштейн признался, что был удивлен такой оценкой, поскольку сыграл отрицательного и травмированного персонажа в жанровом авторском кино.

«Потому что это жанровое, черно-белое кино, я там играю отрицательного персонажа, плохого человека, травмированного. Может быть, ей понравилось, потому что оно черно-белое, не знаю…» — предположил он.

Актер также сообщил, что планирует сходить с бабушкой на фильм Сони Райзман «Картины дружеских связей».

Марк Эйдельштейн известен по фильмам «Анора», «Сто лет тому вперед», «Монастырь». Картина «Анора» получила премию «Оскар» в 2025 году в номинации «Лучший фильм».

