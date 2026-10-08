Мария Шукшина подала иск из-за изменения текста отца в задании ЕГЭ

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Актриса Мария Шукшина обратилась в суд из-за искажения отрывка эссе Василия Шукшина в задании Единого государственного экзамена, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Дочь писателя подала иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы. Ответчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный институт педагогических измерений».

Поводом стало тестовое задание, которое специалисты института подготовили и опубликовали в сентябре 2006 года. В нем использовали предсмертный отрывок эссе Шукшина «Слово о „малой Родине“». Составители изменили фразу «русского человека во многом заменяет сознание»: слово «русского» заменили на «российского».

Мария Шукшина сочла это оскорблением памяти отца и назвала случившееся «системной кастрацией нашей культуры».

Сумма иска пока неизвестна. Суд проверяет представленные актрисой документы.

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