Мария Гуськова прокомментировала обвинения Виктора Логинова в свой адрес

Актриса Мария Гуськова ответила на слова супруга Виктора Логинова, который назвал ее психически нездоровой, и заявила, что актер так отзывался и о других бывших возлюбленных, сообщает Газета.ru .

«В принципе, я не удивлена комментарию супруга. Что еще остается кроме того, как продолжать оскорблять меня и мою семью или угрожать? Мне жаль. Для меня это не новость, так как я уже знаю истории о том, что психически нездоровыми были все женщины, которые когда-либо были с ним в отношениях», — рассказала Гуськова.

Актриса подчеркнула, что не собирается отвечать мужу оскорблениями. Она добавила, что готова подтвердить свои слова на детекторе лжи.

«Отвечать ему на его оскорбления тем же я не собираюсь. Хоть и боли причинил он мне предостаточно, так что молчать уже было невыносимо — я любила искренне и люблю до сих пор этого человека, вот только это ничего не значит и уже совсем другая история, которая останется со мной. Я готова ответить за все свои сказанные слова даже на самом реальном детекторе лжи. Готов ли он? И то, что сейчас делает и говорит мой супруг пусть останется на его совести», — поделилась актриса.

Мария Гуськова также заявила, что требует развода. Виктор Логинов подтвердил, что намерен расторгнуть брак.

