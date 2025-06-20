«Мандрагора»: в Мариинском театре состоялась премьера первой в мире оперы, завершенной с участием ИИ

Опера, основанная на замысле Петра Чайковского и Сергея Рачинского, была воссоздана и завершена с участием композитора Петра Дранги и нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения. Все решения искусственного интеллекта были реализованы под художественным контролем и с глубоким уважением к стилю эпохи.

Премьера «Мандрагоры» приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского — это не только акт памяти, но и продолжение его творческого пути. Символично и то, что эта опера была представлена на сцене Санкт-Петербурга — именно в том городе, где жил и творил композитор и где, по изначальному замыслу, должны были поставить спектакль. Теперь же постановка станет частью репертуара Мариинского тетра в сезоне 2025-2026.

«Мандрагора» — совместное творчество большого количества людей: нашего замечательного музыканта, композитора Петра Дранги, гениального маэстро Валерия Гергиева и, конечно, артистов Мариинского театра. И все это реализовано вместе с искусственным интеллектом, что экономит огромное количество времени. Представьте себе, сколько времени занимает раскладка партитуры на большой симфонический оркестр. Это не самая любимая работа композиторов, ведь она отнимает у них годы жизни. А благодаря искусственному интеллекту человек может сосредоточиться на креативности — реализации того, что у него внутри. И искусственный интеллект может стать очень мощным помощником и вдохновителем», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Постановка объединила более 170 артистов, включая симфонический оркестр, хоры и солистов.