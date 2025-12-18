Малахов и AY YOLA: пользователи OK проголосовали за лучший контент 2025 года

В социальной сети «Одноклассники» подвели итоги ежегодной премии «Самый ОК», определив лучший фильм, хит, сериал, блог и персону года. Пользователи посредством голосования выбрали своих фаворитов, сообщает пресс-служба OK.

Лучшим фильмом, по мнению большинства российских пользователей, стал «Август». За ним следуют картины «Горыныч» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», занявшие второе и третье места соответственно.

В музыкальной номинации «Хит года» пальму первенства завоевала композиция Homay от AY YOLA. Второе место досталось дуэту NЮ и Асии с песней «Помнишь», а третье — треку «Эгоистка» певицы Zivert.

Сериалом года стал «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш». На втором месте — «Аутсорс», а замыкает тройку лидеров сериал «Олдскул».

В номинации «Шоу года» безоговорочным лидером стало вечернее развлекательное ток-шоу «Привет, Андрей!». Музыкальный проект «Голос.Дети» занял второе место, а третье — детский вокальный проект «Ты Супер!».

Самым популярным блогом, по мнению пользователей ОК, стал «Жизнь в деревне и точка». Блог «Luchy-Nika. Семья и питомцы» завоевал серебро, а третье место досталось блогу «Рецепты от Газдановой Нины».

Впервые в этом году в ОК была представлена номинация «Персона года», победителем которой стал телеведущий Андрей Малахов. Актер Сергей Безруков занял второе место, а хоккеист Александр Овечкин — третье.

Имена победителей премии «Самый ОК» были объявлены 18 декабря в ходе прямой трансляции в группе «Все ОК!». Ведущий Вячеслав Макаров и звездные гости — Алексей Маклаков, Александр Анатольевич и Торнике Квитатиани — вели церемонию из Великого Устюга, где брали интервью у местных жителей и обсуждали номинантов. Лауреатам вручат памятные статуэтки с символикой конкурса.

Пользователи выбирали победителей премии «Самый ОК» из пяти финалистов, вошедших в шорт-лист. Его формирование основывалось на анализе популярности контента среди пользователей ОК в период с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. В частности, в категории «Блог года» представлены авторы оригинального контента, продемонстрировавшие наибольший прирост подписчиков и вовлеченность аудитории.

В категории «Хит года» учитывалось количество прослушиваний треков. В номинациях «Фильм года», «Сериал года» и «Шоу года» оценивалась частота обсуждений проектов среди пользователей. Номинантами в категории «Персона года» стали лидеры мнений, привлекшие наибольшее внимание аудитории ОК, которых чаще всего упоминали в публикациях и комментариях, а их деятельность и достижения стали наиболее обсуждаемыми в социальной сети среди аудитории 55+.

