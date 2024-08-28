Макс Покровский* обжалует статус иноагента в Верховном суде РФ

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* попробует обжаловать статус иноагента в Верховном суде России. Об этом сообщает ТАСС .

Покровский* подал жалобу в Верховный суд в связи с отказом в снятии с него статуса иноагента. Однако дата судебного заседания пока не выбрана.

В начале августа 2023 года Покровский* пытался обжаловать статус иностранного агента в столичном Замоскворецком суде. Однако получил отказ. Он обратился в Верховный суд только в августе 2024-го.

Минюст включил Покровского* в список иностранных агентов 31 марта 2023 года. С момента начала спецоперации музыкант неоднократно критиковал ее.

Ранее Покровский* прокомментировал внесение себя в список иноагентов. По словам музыканта, он «этого хайпа не заказывал».

*Признан Минюстом РФ иноагентом.