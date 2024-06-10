МакКеллен готов работать над новым «Властелином колец» при одном «условии»

Британский 85-летний актер Иэн МакКеллин заявил, что готов вернуться к роли Гендальфа в новой части «Властелина колец» от студии Warner Bros. при условии, «если будет жив», сообщает Film.ru .

МакКеллин допустил свое возвращение к прежней роли в «Охоте на Голлума», но пока не может точно ничего утверждать, так как у проекта еще нет ни сценария, ни плана, да и соответствующего предложения ему еще никто не делал. Он будет участвовать в съемках, если к тому моменту «если будет жив».

Студия Warner Bros. весной 2024 года сообщила, что планирует снять новую часть «Властелина колец». Премьера, предварительно, намечена на 2026 год. Режиссером картины и исполнителем главной роли будет Энди Серкис, известный массовому зрителю по персонажу Голлума.

Ранее Warner Bros. выпустила трейлер к фильму «Джокер: Безумие на двоих». Премьера запланирована на начало октября 2024 года.