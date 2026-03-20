Макаревич* не смог улететь из Израиля, отменяет концерты и прячется от бомбежек

Певец Андрей Макаревич* не успел покинуть Израиль после начала конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого он вынужден отменять концерты и прятаться от бомбежек со стороны Ирана под лестницей в своем доме, сообщает SHOT .

У Макаревича* должно было пройти выступление на Кипре. Однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке и постоянных обстрелов Израиля Ираном артисту пришлось сдвинуть концерт на ноябрь. Выступление было запланировано на 3 марта.

Из-за боевых действий у певца сорвался ряд важных поездок. Еще он должен был отправиться на светские мероприятия, но выбраться не получилось.

Макаревич* находится между Тель-Авивом и Хайфой. Туда нередко прилетают беспилотники и ракеты Ирана.

Практически большую часть времени певцу приходится сидеть с членами семьи в бомбоубежище. Если артист не успевает до него добраться, то сидит под лестницей в своем доме.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тот нанес удары в ответ. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

*Андрей Макаревич признан в России иностранным агентом.

