Майданов: в народной программе ЕР исполняется много инициатив в сфере культуры

Во вторник в Москве проходит итоговый отчетно-программный форум «Единой России». В рамках мероприятия подведут итоги прошедших форумов и обсудят тему «государство для человека».

«Ни для кого не секрет, что очень многие инициативы берутся с земли, из нашей жизни, а потом уже становятся законами. „Единая Россия“ способствует принятию очень многих законов в области культуры. Стоит выделить закон о защите русского языка <…> Это когда в нашей жизни уже засилье западных слов, и это было в порядке вещей», — сказал Майданов.

Он подчеркнул, что в сферах торговли и оказания услуг, на вывесках и рекламе приоритет отдается русскому языку.

По словам депутата Госдумы, также «Единая Россия» приняла федеральный закон о произведениях искусства, увековечивших память о Великой Отечественной войне. На Западе все чаще запрещают использовать эти легендарные для страны произведения. Закон позволил создать список песен, который формирует правительство РФ.

Народный артист России добавил, что закон о креативных индустриях направлен на увеличение ВВП страны. Во многих государствах креативных индустрии занимают 5-6% ВВП. Новый закон позволит креативным индустриям по всей России заработать по новому регламенту.

31 мая «Единая Россия» завершила предварительное голосование перед выборами в Госдуму и Мособлдуму. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавит список партийной команды «Единой России». В сентябре в Подмосковье пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.

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