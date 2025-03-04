Лысые мужчины в Голливуде выразили поддержку Юре Борисову
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Лысые мужчины в Голливуде устроили парад в честь русского актера Юры Борисова. Так они поддержали артиста на фоне того, что он не смог получить «Оскар» за фильм «Анора», сообщает People Talk.
Лысые мужчины во время парада поддержали артиста и команду, снимавшую фильм. «Анора» была награждена одновременно пятью статуэтками.
Участники шествия вышли на улицу с золотыми воздушными шарами, на которые был нанесен снимок актера. Все мужчины были одеты как герой Юры из «Аноры»: на них были черные брюки и футболки.
«Анора» получила сразу пять «Оскаров» — лучшие фильм, режиссер (Шон Бейкер), женская роль (Майки Мэдисон), оригинальный сценарий и монтаж. Борисов не смог стать лауреатом, однако его актерскую игру отметил Роберт Дауни-младший. Он сказал, что российский артист попал в большую лигу.
Ранее Юра Борисов и Марк Эдельштейн станцевали под хит группы t.A.T.u после церемонии вручения премии «Оскар».