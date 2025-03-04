Лысые мужчины в Голливуде выразили поддержку Юре Борисову

Лысые мужчины в Голливуде устроили парад в честь русского актера Юры Борисова. Так они поддержали артиста на фоне того, что он не смог получить «Оскар» за фильм «Анора», сообщает People Talk .

Лысые мужчины во время парада поддержали артиста и команду, снимавшую фильм. «Анора» была награждена одновременно пятью статуэтками.

Участники шествия вышли на улицу с золотыми воздушными шарами, на которые был нанесен снимок актера. Все мужчины были одеты как герой Юры из «Аноры»: на них были черные брюки и футболки.

«Анора» получила сразу пять «Оскаров» — лучшие фильм, режиссер (Шон Бейкер), женская роль (Майки Мэдисон), оригинальный сценарий и монтаж. Борисов не смог стать лауреатом, однако его актерскую игру отметил Роберт Дауни-младший. Он сказал, что российский артист попал в большую лигу.

Ранее Юра Борисов и Марк Эдельштейн станцевали под хит группы t.A.T.u после церемонии вручения премии «Оскар».