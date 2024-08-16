Луховицкая библиотека представит выставку «Культурные коды Луховицкой земли»

«Культурный код — элемент истории и культуры нашего края, который делает его достопримечательным и знаменательным. Мы собрали уникальные моменты из истории, которые связаны с известными личностями, прославляющими Луховицы в веках и в масштабах страны. С нашим краем связаны имена русских литераторов Сергея Есенина, Федора Достоевского, Константина Паустовского, а еще Николая Огарева — публициста 19 века, который владел поселком Белоомутом и освободил собственных крестьян от крепостной зависимости за 15 лет до отмены крепостного права в стране», — сказала директор библиотеки Екатерина Андросова.

Также на выставке представлена информация о типографе Семене Селивановском, который первым отпечатал произведение «Слово о полку Игореве», о луховицких поэтах Иване Морозове и Михаиле Праскунине. Экспозицию дополняют сведения об экономике и производствах городского округа Луховицы.

«На выставке представлена информация о Луховицком авиационном заводе и о предприятии «Транснефть-Диаскан», о паломнических местах, о первой государственной кораблестроительной верфи в селе Дединово и о приезде туда императора Петра Первого. Выставка насыщенная. Здесь много информации. Думаю, луховичанам будет любопытно узнать больше о родном крае», — сказала Екатерина Андросова.

Стенды с выставкой уже установлены на территории Есенинского сквера. Презентация состоится в эту субботу в рамках празднования Дня города и проведения музыкально-поэтического поздравления, которое тоже готовит библиотека.

Начало в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.