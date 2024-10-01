Лучшую песню о Московской области выберут на конкурсе «Золотой пиксель»

Лучшую песню о Подмосковье выберут в рамках премии в области блогинга и журналистики среди авторов региона «Золотой пиксель». Победители и призеры получат внушительные денежные призы, сообщается на сайте премии.

В номинации «Лучшая песня о Подмосковье» могут побороться крупные инфлюенсеры (свыше 100 тыс. подписчиков) и микроблогеры (до 100 тыс.). Крупный блог за победу получит приз в 500 тыс. рублей, а микроблогер — 300 тыс. рублей. За второе и третье место крупные инфлюенсеры получат 450 и 400 тыс. рублей соответственно.

Также на конкурсе выберут лучшего военного корреспондента, семейный влог, подмосковный трэвел-влог, лучший рилс и сообщества в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Кроме того, будут отмечены и выдающиеся социальные проекты, Telegram-каналы и блогеры.

В конкурсе могут принять участие жители Подмосковья в возрасте от 18 лет. В категории блога на социальной онлайн-платформе Likee могут заявиться дети от 10 лет, но в этом случае заявку должен подавать родитель или законный представитель. Подать заявку на участие в «Золотом пикселе» можно на сайте премии.

Каждый участник может представить на конкурсе не более одной работы — это авторские проекты, опубликованные в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Likee после 1 января 2024 года.

С более подробной информацией о конкурсе, требованиях к участникам и работам, номинациях и поощрениях можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.