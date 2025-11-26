Лучшими в индустрии туризма Подмосковья назвали 15 профессионалов в сфере гостеприимства

24 и 25 ноября в парк-отеле «Русский» состоялись полуфинал и финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Перед участниками полуфинала, который прошел 24 ноября, стояли три задачи: пройти тестирование по теоретическим знаниям, ответить на открытые вопросы жюри, а также проанализировать видео по конкретным ситуациям, которые были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. По итогам для участия в следующем этапе вышли по 5 человек в каждой номинации.

В финале 25 ноября участники уже на практике продемонстрировали свои навыки. Победителями и призерами конкурса названы 15 человек.

Номинация «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»:

1 место — Юлия Захарова, парк-отель «Русский»;

2 место — Елена Грановская, парк-отель «Русский»;

3 место — Елена Юдина, парк-отель «Софрино».

Номинация «Лучший экскурсовод (гид)»:

1 место — Наталья Воркунова, Звенигородский государственный музей-заповедник;

2 место — Татьяна Алексеева, самозанятая;

3 место — Анастасия Ермакова, самозанятая.

Номинация «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса»:

1 место — Александр Жук, парк-отель «Русский»;

2 место — Полина Иноземцева, научно-творческая резиденция «Чехов #АРi»;

3 место — Наталья Голосницкая, парк-отель «Русский».

Номинация «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса»:

1 место — Константин Капустин, отель Les Art Resort 4*;

2 место — Денис Русскин, глэмпинг «Под небом»;

3 место — Наталья Глотова, парк-отель «Русский».

Номинация «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»:

1 место — Алиса Колесникова, отель «Атлас парк-отель»;

2 место — Алина Новоселова, парк-отель «Русский»;

3 место — Андрей Гуляев, Korston Club Hotel Serpukhov 4*.

Основными целями конкурса являются: повышение уровня оказываемых услуг, сервиса и качества обслуживания в туристской индустрии; повышение престижности туристских профессий; привлечение квалифицированных специалистов в индустрии туризма; повышение востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.