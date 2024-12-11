Лучшим фото конкурса Comedy Wildlife Photography Awards стал кадр с белкой

В галерее Охо в Лондоне 10 декабря подвели итоги конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. Самым лучшим фото стал кадр с застрявшей в дереве белкой, его автором стал Милко Маркетти, пишет РБК .

Конкурс самых забавных фото животных Comedy Wildlife Photography Awards впервые появился в 2015 году, его авторами стали Пол Джойсон-Хикс и Том Саллам. Главной целью фотографов было сокращение истребления диких животных.

В 2024 году победителем стал фотограф Милко Маркетти. Автор лучшего фото успел поймать в объектив белку, которая наполовину застряла в дупле дерева. Животное успело спрятать мордочку и передние лапки в дупло, а пушистый рыжий хвост — нет.

В финал конкурса прошли 44 работы в разных номинациях. В категории «Насекомые» победил автор снимка с богомолом, который застыл в позе, как будто танцует фламенко. В категории «Птицы» победил кадр с пернатой, которая неудачно приземлилась на голову.