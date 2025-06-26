Лучшие ролики акции «Путь героя» пополнят экспозицию подмосковного музея «Зоя»

В библиотеках Подмосковья с января по май этого года проходила акция «Путь героя», в ходе которой все желающие могли записать видеоролик с рассказом о послевоенной судьбе своих родных, прошедших через Великую Отечественную войну. Задачей акции было показать, как участники войны, вернувшись к мирной жизни, возрождали страну: восстанавливали промышленность, отстраивали города, поднимали колхозы. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Акция была организована министерством культуры и туризма Московской области совместно с Московской губернской универсальной библиотекой и начиналась как региональная. Однако вскоре к ней присоединились библиотеки Оренбургской, Белгородской и Нижегородской областей, Крыма, ЛНР и ДНР.

По итогам акции на площадке проекта ВКонтакте было опубликовано более 160 роликов, а количество просмотров превысило 300 тысяч. Теперь лучшие видеоролики акции дополнят интерактивную экспозицию «Бессмертный полк» в Музейном комплексе «Зоя».

Это не первый пример сотрудничества Московской губернской универсальной библиотеки и Музейного комплекса памяти героя советского союза Зои Космодемьянской. В 2020 году коллекцию памяти музея пополнили лучшие ролики, снятые в библиотеках Подмосковья в рамках акции «Про героя». В ходе акции видеорассказы о героях своей семьи, воевавших на фронте или работавших в тылу, записали почти 3,5 тыс. человек. Эти видеопортреты сегодня размещены на интерактивном панорамном экране в здании музейного комплекса.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.