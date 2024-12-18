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Лотошинский парк культуры и отдыха приглашает на мероприятие «Зимние рекорды»

21 декабря с 11:00 до 14:00 Лотошинский парк культуры и отдыха приглашает всех на общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» — на протяжении всего мероприятия для жителей и гостей парка работает самоварная станция и теплый очаг, где можно погреться после прогулки в парке и продолжить активный отдых на свежем воздух, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также с утра для бодрости и отличного настроения все желающие могут размяться на весёлой зарядке вместе с тренером по скандинавской ходьбе Татьяной Хаустовой.

Развить творческие способности маленьких гостей парка помогут мастер-классы в новогодней тематике — это изготовление новогодних открыток и елочных игрушек. Кроме того самых маленьких ждет спортивная анимационная программа «Зимний старт».

В ожидании зимнего чуда все желающие могут написать письма Деду Морозу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.