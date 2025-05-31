«Los Abuelos»: загадочный город майя, переписывающий историю цивилизации

В 21 км от известного археологического комплекса Уашактун в джунглях Гватемалы обнаружены руины ранее неизвестного города майя, возраст которого оценивается почти в 3000 лет, сообщает kp.ru .

По данным The Guardian со ссылкой на ученых из Гватемалы и Словакии, древний город, получивший название «Los Abuelos» («Предки»), занимал площадь около 16 кв. км и переживал расцвет в период с 800 по 500 год до нашей эры.

Среди находок — монументальные пирамиды, обсерватории и многочисленные скульптурные группы, свидетельствующие о высоком уровне развития культуры.

Долгое время считалось, что цивилизация майя достигла своего расцвета в классический период (400–700 гг. н. э.), однако открытие «Los Abuelos» заставляет пересмотреть эту точку зрения.

Теперь ясно, что история майя началась как минимум на тысячу лет раньше. Этот город — не просто еще одно археологическое открытие, а ключ к пониманию истоков одной из самых загадочных цивилизаций мира, указано в публикации.