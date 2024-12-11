Лобненцев приглашают в музыкальную гостиную

В этот день гостями ДК станут вокальная группа «Лейся песня» из Дома культуры «Керамик» филиала Центра культурного развития «Некрасовский».

«Развлекательная программа и душевные песни наших гостей создадут неповторимую атмосферу, которая позволит накануне предстоящих праздников отвлечься от предновогодней суеты и провести время в кругу друзей за кружкой ароматного чая», — рассказали организаторы вечера.

После концерта и чаепития все желающие смогут присоединиться к дискотеке.

Мероприятие пройдет в субботу, 14 декабря, по адресу: Лобня, ул. Спортивная, 4. Начало — в 16:00.

Напомним, Дом культуры «Красная Поляна» — старейший в Лобне. В минувшем году ему исполнилось 95 лет. В секциях и кружках Дома культуры занимаются более 800 человек. Они участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня и часто занимают призовые места.

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