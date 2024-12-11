Лобненцев приглашают в музыкальную гостиную
Фото - © Администрация г.о.Лобня
Дом культуры «Красная поляна» анонсировал музыкальный концерт для людей старшего поколения «Волшебство зимнего вечера», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот день гостями ДК станут вокальная группа «Лейся песня» из Дома культуры «Керамик» филиала Центра культурного развития «Некрасовский».
«Развлекательная программа и душевные песни наших гостей создадут неповторимую атмосферу, которая позволит накануне предстоящих праздников отвлечься от предновогодней суеты и провести время в кругу друзей за кружкой ароматного чая», — рассказали организаторы вечера.
После концерта и чаепития все желающие смогут присоединиться к дискотеке.
Мероприятие пройдет в субботу, 14 декабря, по адресу: Лобня, ул. Спортивная, 4. Начало — в 16:00.
Напомним, Дом культуры «Красная Поляна» — старейший в Лобне. В минувшем году ему исполнилось 95 лет. В секциях и кружках Дома культуры занимаются более 800 человек. Они участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня и часто занимают призовые места.
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